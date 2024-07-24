Загарбники сьогодні вранці могли бити по Харкову ракетами С-300, поділився очільник обласного центру.

У середу вранці, 24 липня, російські загарбники завдали ударів по Харкову, є "прильоти" й жертва.

Вороги сьогодні почали бити по місту після 5 ранку, свідчать відомості, які розмістив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram. За його даними, було два вибухи, і є стільки ж "прильотів". Чиновник додав, що супротивники сьогодні могли бити по Харкову ракетами С-300.

"Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється. Щодо другого прильоту - удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого", - зазначив очільник міста.

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Терехов підкреслив, що на місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби.

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Росіяни вже багато разів били по Харкову з різного озброєння, є багато жертв, постраждалих і руйнувань. Зокрема, 30 червня стало відомо, що супротивники завдали удару по місту керованою авіабомбою і влучили в термінал "Нової пошти". Унаслідок удару загинув працівник поштового відділення, знищено вісім машин, а десятки - пошкоджено.

Ігор Терехов пізніше повідомив, що до середини осені у Харкові можуть з'явитись диференційовані повітряні тривоги. За словами мера, це означає, що вони будуть окремими для міста й області.

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