На ринку перестали купувати полуницю, попри низьку ціну: в чому причина

Сезон ягоди з Закарпаття вже добігає кінця.

На Столичному ринку в Києві відвідувачі дедалі менше купують полуницю, попри помірні ціни. Продавці пояснюють послаблення інтересу погіршенням погоди і тим, що українці вже "наїлися" ягоди, йдеться в відеоогляді ринку.

Ціна на полуницю, залежно від її розміру та якості, складає:

дрібна ягода – близько 100 грн/кг;

розсип середнього сегмента – 130–160 грн/кг;

хороша якісна ягода – близько 170 грн/кг;

преміальна ягода – до 200 грн/кг.

В однієї з продавчинь розібрали полуницю по 140 грн/кг. Якщо ціна підіймається до 160-170 грн/кг, то полуниця не йде, каже вона. Інша зазначає, що зараз майже всі на ринку намагаються продати ягоду, натякаючи на надмірну пропозицію товару.

Тож наразі краще за полуницю купують лохину, навіть попри вищу ціну - 550-800 грн/кг залежно від якості. Водночас на ринку вже продають черешню по 250 грн/кг.

"Полуниця вже продається важче, покупці стали більш уважними до якості. Закарпатська ягода поступово завершує сезон, ринок очікує масовий вихід Волині. Закарпатська перезріла, не доїжджає нормальної якості", – констатують оглядачі ринку.

