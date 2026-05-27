Ситуація довкола Костянтинівки погіршується: в DeepState розкрили деталі

Також повідомляється про активний тиск на Родинське з поглинанням міста в червону зону.

Російські загарбники намагаються перетворити у руїну місто Костянтинівка у Донецькій області. Окупанти просочуються і накопичуються в довколишніх селах. Про це йдеться у повідомленні моніторингового проєкту DeepState.

"Погіршується ситуація в Костянтинівці, де повторюється типова тактика просочування. Ворог збільшує контроль території навколо міста, затягується в навколишні села для закріплення і накопичення, а звідти пробує залазити в саме місто і фіксується в різноманітних його точках", - йдеться у повідомленні.

Разом з цим, як зазначають аналітики, Костянтинівку рівняють з землею і перетворюють місто в руїну, яку неможливо буде в результаті утримувати.

Відео дня

При цьому, після повної окупації Покровська і Мирнограда, ворог продовжує нарощувати в них свої сили. Зокрема, нарощуються екіпажі дронщиків, які взяли під контроль небо агломерацій і сильно ускладнюють роботу для українських бійців.

"Противник облаштовується в містах і наразі залишає актуальною задачу рухатися в глибину нашої оборони", - сказано у повідомленні.

Битва за Родинське

Також повідомляється про активний тиск на Родинське з поглинанням міста в червону зону.

"Але бійці Сил Оборони намагаються стримати цей тиск і навіть часто залучають авіацію", - сказано у повідомленні.

Аналітики пояснюють, що Родинське є важливою опорною точкою для подальшого просування, зокрема, в район населених пунктів на південь від Добропілля, яке відіграє важливу роль, зокрема, в логістиці.

Що цьому передувало

На початку травня повідомлялося, що російські війська поступово просуваються до Костянтинівки в Донецькій області, намагаючись закріпитися поблизу добре укріпленого району. Українські захисники проводять контрдиверсійні заходи у місті.

За даними видання The New York Times, Костянтинівка стала головним обʼєктом російського наступу, стратегічним вузлом, який українські військові налаштовані захищати.

Вас також можуть зацікавити новини: