На Донеччині також загинула ще одна людина, а у Маріуполі п'ятеро поранених.

Російські окупанти вбили ще двох дітей на Донеччині: у Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець.

Про це повідомив у Телеграм голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні ми довідались, що росіяни вбили ще 2 дітей на Донеччині: у Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо про ще 1 загиблого і 5 поранених у Маріуполі", - розповів Кириленко.

За його словами, сьогодні від російських обстрілів загинули 3 людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському, а поранено – 6 людей. Він зазначає, що у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.

Кириленко зазначає, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомляв УНІАН, в Маріуполі все більше смертей від голоду.

"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились. Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв‘язок. Все більше смертей від голоду. Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною. Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії", - йдеться у зверненні міськради.

Вас також можуть зацікавити новини: