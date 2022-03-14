"Орки" намагаються повністю знищити місто разом з населенням.

Путінські терористи не залишають спроб захопити Маріуполь, однак кожен їх штурм провалюється. Вчора ЗСУ знову вдало відбили спробу прориву, тому "орки" продовжують використовувати свою підлу тактику обстрілів. Вони бомбардують житлові будинки та цивільну інфраструктуру, щоб змусити населення панікувати. І хоча Маріуполь тримається, число жертв серед городян зростає. Кількість загиблих вже перевищила 2,5 тисячі, про що повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"Найбільш гаряча ситуація зараз в Маріуполі, під Маріуполем. Там росіяни просто зносять місто з лиця землі. Наші військові там мають успіхи. Вчора вони розгромили чергову спробу бронетанкового прориву Маріуполя, набрали полонених. Але питання в тому, що за це росіяни зносять місто з лиця землі просто. Понад 2,5 тисячі вбитих — це за офіційними повідомленнями від влади, наскільки я розумію. І це катастрофа, якій світ дав відповідну оцінку", — заявив Олексій Арестович під час прямого ефіру на "Телеканалі Рада".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: