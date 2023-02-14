Інструктори ПВК "Вагнер" готують рекрутів безпосередньо у районі ведення бойових дій.

Російських військовослужбовців з числа щойно мобілізованих готують два-три тижні. Через це вони мають низький рівень готовності до виконання завдань.

"З метою компенсування масштабних військових втрат росіян у ході ведення бойових дій, на території полігону Кадамовський Російської Федерації, в навчальному центрі проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ, з числа мобілізованих та "добровольців". Основна частина російських військовослужбовців проходить тритижневий курс підготовки. Окремі групи проходять двотижневий курс. В результаті відзначається низький рівень готовності до виконання завдань", – повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

При цьому з початку цього року на території полігону підготовка рекрутів ПВК "Вагнер" не проводилась. Інструктори навчального центру залучаються до підготовки безпосередньо у районі ведення бойових дій.

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Мобілізація в РФ

Представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що Росія готова розпочати нову мобілізацію, але важко інтегрувати ті війська, які вона вже призвала. Він зазначив, що подальша мобілізація виснажить Росію ще більше.

Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що Росія ще має можливість проводити мобілізацію та формувати піхотні підрозділи. Їх можуть використовувати для піхотних штурмів.

При цьому, Москва спростувала чутки щодо другої хвилі мобілізації на території Росії. Так прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відреагував на звернення американського посольства РФ до своїх громадян із закликами покинути Росію.

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