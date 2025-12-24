'Це не чмобіки': в ЗСУ розповіли про закріплення окупантів в Грабовському

Окупанти пішки переміщуються через кордон між Україною і Росією.

Росіяни закріпилися в прикордонному селі Грабовське Сумської області. Про це в етері телемарафону сказав речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"Вони, на жаль, закріпилися у південній частині населеного пункту і їх присутність там зберігається", - зазначив він. За його словами, є постійні бойові зіткнення, але далі ворог просунутися не може.

Трегубов зазначив, що росіян там близько сотні, але точно цифру важко назвати, бо вони переміщуються через кордон, до котрого навіть пішки можна дійти.

Відео дня

Речник Угруповання Об’єднаних сил наголосив, що зайшли на Сумщину "не супер-пупер Рекси", тобто не елітні, круті бійці, а звичайні бійці мотострілецької бригади.

"Треба розуміти, що в основному на фронті мобілізовані росіяни по контрактах регіональних, які для них достатньо фінансово привабливі. Вони підготовлені за певний час і певним чином. Це не люди для яких війна є професійним заробітком, це не якісь супер-пупер бійці, які бачили Сірію, Лівію, але це і не "чмобіки", яких вчора в бій відправили і вони не знають з якої сторони автомат стріляє", - розповів Трегубов.

Він наголосив, що це прикордонний населений пункт і ситуація була б доволі стандартною, якби не відбулася "дивна операція" РФ по викраденню людей.

"Був захід з фактичним викраденням людей в ясир, були спроби тиску на декількох напрямках навіть не зовсім сусідніх, але не такі раптові і масові, тому сказати, що там назріває якась стратегічна операція поки зарано", - зазначив Трегубов.

Також додав, що поки не має підстав говорити, що нас намагаються відволікти від інших напрямків.

"Це схоже на якусь конкретну одиничну операцію, яка проводилась задля якоїсь інформаційної чи політичної мети. Можливо якась інформаційна провокація. Бо саме такого моменту, що просто зайшли, забрали багато людей, в нас раніше не було. Бувало, що витягали людей після окупації населеного пункту і після певного часу, провівши фільтраційні дії, а щоб відразу починали вивозити людей, то ні", - сказав Трегубов.

Росіяни в Грабовському

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розповів, що російськими загарбниками було викрадено 52 цивільних українців з села Грабовське на Сумщині. За його словами, серед них було десь 17-18 людей призовного віку, а решта - жінки й діти.

Глава держави розповів, що також там 13 українських військових потрапили в російський полон.

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що у селі Грабовське Сумської області прорив кордону росіянами стався ввечері 20 грудня, раптово зайшла ворожа піхота.

Трегубов зазначив, що більшість населення цього прикордонного села була евакуйована на підконтрольну Україні територію ще задовго до цих подій.

За його словами, ця російська операція з вивезення цивільних українців на територію РФ тривала кілька годин.

Росіяни спершу завели людей в приміщення місцевої церкви, а потім звідти їх потягнули безпосередньо вже на територію РФ, почали просто виводити.

Вас також можуть зацікавити новини: