Зеленський розкрив деталі про викрадення цивільних на Сумщині

Також 13 українських військових потрапили в російський полон.

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі викрадення російськими загарбниками 52 цивільних українців з села Грабовське на Сумщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам під час виступу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби.

Зеленський пояснив, що відбулось у Сумській області, де на кордоні з Росією розміщується село. Населений пункт частково розділений державним кордоном.

"Там залишалось 52 цивільних людини, громадян України, які не евакуйовувались, як наші з ними не говорили. І це вже довгий час, не місяці", - відзначив Зеленський.

Він не став характеризувати цих людей, але є розуміння, що люди не хочуть з різних причин евакуюватись.

"Різні люди. Десь 17-18 людей були призовного віку. Інші люди - це жінки й діти. Здивований, що там були діти. Здивований, що батьки так відносяться до своїх дітей", - додав Зеленський.

За словами глави держави, ці громадяни України мали якийсь діалог або відносини з людьми з Росії.

"Люди живуть так довгі роки. Я думаю, що вони просто не очікували, що "руські" військові зайдуть і заберуть їх в полон", - сказав Зеленський.

Водночас, він додав, що 13 українських військових потрапили також в російський полон. Але глава держави не знає обставин.

"Наші війська могли знищити там ворога. Могли на відстані знищити їх і артилерією, і дронами. Просто не стали це робити, тому що там цивільні. Не хотіли вбити цивільних", - сказав Зеленський.

Водночас, на його переконання, наші позиції у тому селі будуть відновлені.

Ситуація на фронті

Глава держави відзначив, що у Покровську ситуація незмінна.

"Змінна тільки кількість. В середині Покровська ми зараз нараховуємо десь 1 тис 100 "руських". Сьогодні була доповідь військових. Ми приблизно на тому ж рівні в середині міста", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що українські позиції в районі Покровська захищаються.

"Ситуація за останні місяці, я би сказав, незмінна", - додав президент.

Окрім того, президент сказав, що йде великий тиск з боку Росії у Мирнограді, але "наші тримають позиції".

За останній тиждень незмінною залишається ситуація у Гуляйполі. "Було там у нас складно. Сьогодні там стабілізована ситуація", - додав президент.

Разом з тим, Зеленський охарактеризував ситуацію в Куп'янську як позитивну:

"Наші просунулись в Куп'янську, зачистили ще пів кілометра... Там правильна йде операція. Ми контролюємо сьогодні Куп'янськ. Там є, безумовно, "руські". Вважають наші, що їх там до 100 людей. Тобто, вже їх там небагато. Було їх більше. Вже їх небагато 80, може 100 людей. Вони всі там тимчасово".

Викрадення цивільних у Куп'янську

Як повідомляв УНІАН, на Сумщині війська РФ зайшли до села Грабовське, яке розташоване неподалік кордону з Росією. Загарбники вивезли понад пів сотні українців, які раніше відмовилися від евакуації. Їх могли вивезти до Бєлгорода.

