Грабовське на Сумщині перейшло під контроль окупантів, - DeepState

Офіційного підтвердження цієї інформації зараз немає.

Село Грабовське Сумської області перейшло під контроль російських окупаційних військ.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState. Офіційного підтвердження цієї інформації зараз немає.

Автори проєкту також оновили карту, і тепер Сіверськ Донецької області позначено як окуповану територію. Раніше Генштаб ЗСУ заявив про відхід Сил оборони з міста.

Відео дня

Щодо загальної ситуації на фронті, то, за даними Генштабу, станом на 22:00 23 грудня на передовій було зафіксовано 110 бойових зіткнень із противником. Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку, де здійснив 29 атак. Зазначається, що окупанти зазнали значних втрат.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 62 окупанти та поранили 24; знищили 18 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту та дві артилерійські системи; уразили танк, чотири одиниці автомобільної техніки, артилерійську систему та 11 укриттів особового складу противника", – йдеться в повідомленні.

16 разів ворог штурмував позиції українських військ на Костянтинівському напрямку. Ще 14 атак Сили оборони відбили на Гуляйпільському напрямку.

Війна в Україні: ситуація довкола Грабовського

Кілька днів тому у ЗМІ повідомили, що російські загарбники зайшли до прикордонного села Грабовське Сумської області та вивезли звідти десятки місцевих мешканців. Раніше вони відмовлялися від евакуації.

Депутат Сумської районной ради Володимир Біцак каже, що викрадених цивільних могли відвезти до російського Бєлгорода. За його словами, є непідтверджена інформація про жертв серед тих, хто відмовлявся їхати до РФ.

Коментуючи ситуацію довкола Грабовського, речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що до села зайшло близько сотні окупантів. Він додав, що загарбники закріплюються в південній частині Грабовського, але їх звідти вибивають.

Вас також можуть зацікавити новини: