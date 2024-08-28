Українські "осінтери" поки що цього не підтверджують.

Російські окупанти захопили село Костянтинівка в Покровському районі Донецької області. Про це повідомив у соцмережі Х OSINT-аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

"Після раптового відходу українських військ російські окупаційні війська захопили Костянтинівку Донецької області", - написав він.

Як підтвердження Рьопке опублікував мапу з кадрами геолокації російської присутності на цій території.

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Слід зазначити, що український проєкт Deep State на момент цієї публікації втрату Костянтинівки не підтверджує. Учора пізно ввечері проєкт повідомляв, що ворог справді вівесив свій прапор на західних околицях села, але "ця акція закінчилася для них не дуже приємно". Чи ґрунтував Рьопке свої висновки на цьому епізоді, чи на новому, поки не зрозуміло.

Слід уточнити, що Костянтинівка розташована на лінії між окупованою Мар'їнкою і підконтрольним ЗСУ Вугледаром. Тобто осторонь від Очеретинського виступу, де окупанти просуваються доволі високими темпами з квітня, і особливо останніми тижнями.

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Як писав УНІАН, ситуація на Покровському напрямку критична. Ворог підтягнув на напрямок багато піхоти, елітні підрозділи і вже ускладнив логістику ЗСУ, повідомив аналітик.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, до кінця тижня в Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати.

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