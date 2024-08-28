Росіяни тисячі разів за добу відкривають вогонь з різного озброєння, зазначив очільник Донецької обласної військової адміністрації.

До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати.

Про це сказав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону. "До кінця тижня в місті Покровськ працюють ще банківські установи, а з понеділка будуть працювати тільки банкомати. Це стосується і всіх інших служб, які надають послуги населенню", - підкреслив він.

Філашкін зазначив, що це відбувається у зв’язку з небезпечною обстановкою в області, коли ворог обстрілює за добу понад 2,5 тис. разів з різних видів озброєння. За його словами, саме тому було запроваджено в Покровську комендантську годину з 15 до 11 години.

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"Зараз у місті Покровськ залишається 38 тисяч людей і 1900 дітей. В місті до повномасштабного вторгнення проживало понад 80 тисяч людей і, зокрема, до 13 тисяч дітей", - сказав керівник Донецької ОВА. Він наголосив, що така довга комендантська година запроваджена й у майже всій Курахівській громаді.

Чиновник також повідомив, що в Торецьку зараз залишилося близько 2 тисяч людей. За його словами, ворог щодня пробивається в місто диверсійними групами, але Сили оборони їх вибивають. "Завести гуманітарну допомогу в Торецьк майже не можливо, бо всі під’їзди до міста прострілюються ворогом з усіх видів озброєння", - розповів він.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку. Зазначають, що геолокація від 27 серпня підтверджує, що сили РФ просунулися більш ніж на два кілометри від своїх останніх підтверджених позицій у північно-західну Новогродівку (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна. Відтак, тепер росіяни утримують позиції в центральній частині міста.

Також йдеться про незначне просування ворога на південному сході Гродівки (на схід від Покровська і північний схід від Новогродівки) і захопленні Калинового (далі на південний схід від Покровська і південний схід від Новогродівки).

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