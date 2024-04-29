Росія намагається використати вікно можливостей до того, як прибуде перша партія американської допомоги.

За останній тиждень російські окупаційні війська захопили або увійшли до близько півдюжини сіл на східному фронті України. Це свідчить про погіршення ситуації в регіоні для українських сил, які чекають на американську військову допомогу.

Про це пише The New York Times. Зазначається, що про погіршення ситуації на фронті заявив у неділю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Військові експерти кажуть, що нещодавні досягнення Москви відображають її бажання скористатися вікном можливостей для подальших атак до того, як перша партія зброї з нового пакету американської військової допомоги прибуде в Україну, щоб допомогти полегшити становище її військ.

Просування РФ під Авдіївкою

Сирський каже, що найскладніша ситуація на даний момент склалася навколо сіл на захід від Авдіївки.

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Після того, як Росія захопила Авдіївку, українські війська відійшли на нову лінію оборони на кілька кілометрівна захід, але ця лінія зараз захоплена російськими військами. У неділю Сирський повдіомив, що його війська відійшли з Бердичів і Семенівки на Донеччині – останніх двох сіл у цьому районі, які ще не перебували під повним російським контролем.

Голова неурядової дослідницької групи "Український центр безпеки і співробітництва" Сергій Кузан заявив, що українське командування мало зробити "вибір між поганою ситуацією і ще гіршою" і вирішило втратити території, а не військових.

Ситуація ще більше ускладнюється тим, що російським військам вдалося прорвати північну частину цієї оборонної лінії, скориставшись прогалиною в українських позиціях, і швидко зайти до села Очеретине. Зараз невідомо, чи отримали російські війська повний контроль над цим населеним пунктом.

Наступ на Часів Яр

Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що успіхи Росії в Очеретиному поставили російське командування перед вибором: продовжувати наступати на захід до Покровська, або просуватися на північ до Часового Яру. За даними українських офіційних осіб, у наступі на Часів Яр – місто, яке розташовано на стратегічній висоті – беруть участь до 25 000 російських військових.

Захоплення цього населеного пунтку поставило б під пряму загрозу місто Костянтинівка, яке є основним пунктом постачання українських військ на більшій частині східного фронту.

Просування на північ від Очеретиного може також дозволити російським військам атакувати Костянтинівку з півдня.

Попереду важкі тижні

Військовий експерт Сергій Кузан зазначив, що просування російських окупантів "продовжуватиметься в найближчому майбутньому, залежно від того, як швидко і в якому обсязі надійде західна допомога".

Зараз Україна особливо потребує артилерійських снарядів, необхідних для ураження ворога і обмеження його пересування. Виступаючи перед західними союзниками минулого тижня, президент Володимир Зеленський заявив, що на один випущений Україною снаряд припадає 10 російських пострілів.

Досі невідомо, чи встигне допомога надійти на поле бою достатньо швидко, щоб зупинити російське просування. Військові експерти кажуть, що Росія готується розпочати новий широкомасштабний наступ наприкінці травня або на початку червня, і що вона продовжуватиме наступати протягом наступних тижнів.

"Ми все ще чекаємо на обіцяні Україні поставки. Ми очікуємо саме на той обсяг і зміст поставок, який може змінити ситуацію на полі бою", – сказав Зеленський у своєму зверненні в неділю.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до України в понеділок, 29 квітня, заявив, що багато місяців, які знадобилися Конгресу для схвалення нової військової допомоги Україні, і нездатність Європи вчасно доставити боєприпаси призвели до "серйозних наслідків на полі бою".

"Йдеться про життя і смерть. Коли ми не надаємо допомогу так, як повинні, українці розплачуються за це", – наголосив він.

Війна в Україні: це варто знати

Силам оборони вдалося стабілізували ситуацію в районі Часового Яру в Донецькій області, повідомив співзасновник DeepState Роман Погорілий. Проте ситуація може змінитися будь-якої миті. Зазначається, що противник перегруповується, підтягує нові сили, постійно обстрілює місто з авіації.

Тим часом британська розвідка заявила, що в березні в Уркаїні різко зросла кількість жертв серед цивільного населення внаслідок російського вторгнення. Протягом місяця було вбито або поранено 604 мирних жителі – це на 20% більше, ніж у лютому.

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