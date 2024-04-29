У березні 2024 року було вбито або поранено 604 мирних жителів - це на 20% більше, ніж у лютому

В Україні в березні різко зросла кількість жертв серед цивільного населення внаслідок російського вторгнення.

Як повідомляє Міноборони Великої Британії, за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у березні 2024 року було вбито або поранено 604 мирних жителі - це на 20% більше, ніж у лютому.

"Ці смерті пояснюються ракетними та авіаційними ударами по всій території України та посиленням бомбардувань на фронтах. У звіті підкреслюється, що почастішали скоординовані удари по критично важливих об'єктах інфраструктури України: 20 об'єктів знищено або пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, кількість загиблих дітей зросла вдвічі порівняно з лютим, і це, як наголошується, безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів.

Загалом, за даними Моніторингової місії ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року в Україні (включно з підконтрольними Україні та Росії територіями) загинуло 31 366 цивільних осіб: 10 810 убитих і 20 556 поранених.

Останні удари РФ по Україні

У ніч на 19 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під обстрілом було також місто Дніпро. Через ворожий удар спалахнув п'ятиповерховий будинок, він частково зруйнований.

Повідомлялося про шістьох загиблих, з них - двоє дітей, і близько 20 постраждалих.

А 17 квітня окупанти вдарили ракетами майже по центру Чернігова. Повідомлялося про 18 загиблих і 77 постраждалих.

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