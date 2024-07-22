По всьому Криму тільки за червень було скасовано до 30% турів.

Росіяни масово скасовують туристичні поїздки до тимчасово окупованого Криму, повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністр оборони України Євген Єрін.

"Найбільше скасованих турів зараз зафіксовано в місті Севастополь. І, в цілому, по Криму це до 30% скасованих турів за червень. Що стосується того, чия це заслуга – так, це заслуга Сил безпеки та оборони України, а також "заслуга" російської ППО", – розповів Єрін.

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Напередодні про масове скасування турів у тимчасово окупований Крим повідомили й у Міноборони України. Там відзначили, що одна з причин – вразливий незаконний Керченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з Росії та використовується Москвою для воєнної логістики.

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Подібна тенденція відбувається не вперше. До прикладу, влітку 2023 року анексований півострів став єдиним напрямком у РФ, де знижували ціни для туристів, пропонували знижки та бонуси. Однак, навіть це не допомогло залучити туристів.

Тимчасово окупований Крим: останні новини

На думку директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, ЗСУ можуть цього року заблокувати окупований Крим. Експерт вважає, що півострів міг би стати одним з елементів торгу з Кремлем і вплинути таким чином на переговорну позицію.

Тим часом полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що у тимчасово окупованому Криму не залишилося жодного бойового корабля РФ. І хоч на ремонтних заводах у Криму перебувають російські великі десантні кораблі, але навряд чи в найближчій перспективі вони стануть до ладу.

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