Інфраструктуру міста повністю знищено, пошкоджено чи зруйновано 90% будинків.

Українським військовим доведеться залишити Сєвєродонецьк.

Про це в ефірі телеканалу дім заявив голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай.

"Доведеться відводити хлопців. Не треба розводити "зраду " - ніхто не кидає наших хлопців. Ніхто не допустить оточення", - запевнив Гайдай.

Він додав, що перебувати на розбитих позиціях "не має сенсу": "Тому що з кожним днем кількість загиблих на окупованих територіях може зростати".

Гайдай підтвердив, що рішення щодо відведення військ вже ухвалено.

На передовій у Сєвєродонецьку зараз перебувають і бійці ЗСУ, і Нацгвардія.

"Вони отримали вже команду відходити на нові позиції, в нові укріплені райони. І звідти вже нормально і повноцінно вестимуть бойові дії. І відповідно, завдаватимуть шкоди ворогові", - сказав він.

Інфраструктуру міста повністю знищено, пошкоджено чи зруйновано 90% будинків.

Як захоплення Сєвєродонецька вплине на хід війни

На думку експертів з Інституту вивчення війни, окупація не стане важливим поворотним моментом у війні. ЗСУ виконали основне завдання в боях - вимотати ресурси ворога.

Бої за Сєвєродонецьк, ймовірно, послабили загальні можливості російських військ, не дозволяючи їм зосередитися на більш вигідних напрямках наступу.

Через що росіянам, наприклад, не вистачить сил безпосередньо штурмувати Слов'янськ.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

Вас також можуть зацікавити новини: