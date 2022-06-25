Супротивник почав закріплюватися біля низки населених пунктів після відведення підрозділів армії України, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти закріплюються в районах Сєвєродонецька, Сиротиного, Воронового та Борівського.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське", - мовиться у дописі.

Як повідомив в ефірі інформаційного телемарафону голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, Сєвєродонецьк вже під окупацією.

"Місто повністю під окупацією вже Російською Федерацією, намагаються там наводити свої порядки. Наскільки мені відомо, призначили якогось коменданта, збирають якийсь актив... Будемо сподіватися, що якомога швидше місто повернеться під контроль України", - зазначив Стрюк.

За його словами, наразі мешканці можуть залишити місто Сєвєродонецьк тільки в бік окупованої території.

"Якщо буде можливість потрапити на підконтрольну територію України, то безумовно ми будемо цьому сприяти. Але фактично такої можливості немає", - сказав Стрюк.

Щодо ситуації з цивільними мешканцями, які перебували та території заводу "Азот", він зазначив: "Частково вони вже залишають територію заводу, з ними знімають (окупанти - УНІАН) пропагандистські ролики. Але, люди пережили майже три місяці в укриттях та підвалах, їм досить складно емоційно та психологічно. Вони потребують медичної та психологічної допомоги", - акцентував Стрюк.

Нагадаємо, раніше Олександр Стрюк розповів, що всі українські військові підрозділи, які мали відійти на більш укріплені позиції, вийшли з Сєвєродонецька.

"Місто в блокаду не взяли. Всі військові підрозділи, які мали відійти на більш укріплені позиції, вийшли, тому оточення не вдалось", - наголосив чиновник.

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