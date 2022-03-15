Переважна більшість із них ‒ православні храми.

Російські окупанти зруйнували та пошкодили щонайменше 28 церков, мечетей, синагог у шести областях України.

Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

В повідомленні сказано, що у той час, як пропагандисти Кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про "захист православ’я", агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України. "Постраждали вже щонайменше 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше шести областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми", - сказано в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що вчора на територію Української євангельської теологічної семінарії у місті Київ прилетіли російські снаряди, будівлі семінарії пошкоджені. УЄТС була створена у 1992 і забезпечувала комплексну підготовку служителям з України, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану, Білорусі, Молдови та Росії.

Також зазначається, що 12 березня, під час бомбування міста Святогірськ (Донецька область), у якому проживають виключно мирні жителі, було частково зруйновано Святогірську лавру. В цей же день зазнав руйнувань унаслідок російських обстрілів храм Православної Церкви України в місті Волноваха Донецької області.

У ніч з 11 на 12 березня внаслідок обстрілу російськими військами селища П’ятихатка Харківської області постраждав храм Святої благовірної цариці Тамари.

10 березня у результаті обстрілу окупантів зруйновано храм на честь пророка Іллі та Апостола Андрія Первозванного в селі Мостище Фастівського району Київської області, а також внаслідок чергового обстрілу Сєвєродонецька російськими загарбниками частково зруйновано Христо-Різдвяний кафедральний собор.

В повідомленні зазначається, що 9 березня вибуховою хвилею від ракетного обстрілу по Харкову були ушкоджені вікна синагоги Об’єднаної єврейської громади України. Синагога була збудована у 1913 році та була однією з найбільших у Європі в ті часи.

У результаті обстрілів 7 березня постраждали будівлі Єлецького Успенського монастиря в Чернігові, заснованого в 1069 році, а у селі Заворичі Броварського району Київської області згоріла Георгіївська церква (збудована у 1873) Бориспільської єпархії Української Православної Церкви, а через бойові дії знищено 160-річний дерев’яний храм на честь Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви у селі В’язівка Житомирської області.

Крім того, у відомстві зазначають, що 1 березня у Харкові російська ракета влучила в будівлю курії Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні, а внаслідок російського обстрілу пошкоджена Костянтинівська мечеть і прилеглі господарські приміщення у місті Костянтинівка Донецької області.

У відомстві продемонстрували фото зруйнованих та пошкоджених релігійних споруд.