Україна показала наддержавам, що захопити країну лише силою зброї неможливо, - WSJ

У сучасних війнах світові наддержави усвідомили, що вони не такі сильні, як їм здавалося.

Війна в Україні показала, що наддержави мають не таку вже й велику владу, як їм здавалося, і традиційні завойовницькі війни більше неможливі, оскільки сучасні технології вирівнюють шанси сильних і слабких країн.

Як пише The Wall Street Journal, незважаючи на величезну різницю у військовій потужності, Україні вдалося переломити хід війни проти Росії, утримуючи лінію фронту та завдаючи дедалі болючіших ударів по центральних районах Росії.

Ці події показали, наскільки технологічні досягнення – такі як безпілотники та набагато дешевші високоточні ракети – вирівняли умови гри між малими державами та великими державами, які витрачають сотні мільярдів доларів на свої збройні сили, зазначає видання.

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"Той тип війни, до якого ми звикли, той тип війни, який Росія планувала в Україні – вторгнення та окупація країни – більше немислимий. Війни тривають доти, доки у нації є стійкість і воля до опору. Завоювати країну, коли її громадяни готові до боротьби, неможливо навіть за наявності значної переваги в силі, як це було між Росією та Україною", – зазначив міністр оборони Італії Гвідо Крозето.

Начальник штабу оборони Нідерландів Онно Ейхельсхайм також підкреслює, що зміна режиму в сучасному світі більше не може бути досягнута лише силою зброї.

"Майже неможливо завоювати такі країни, використовуючи всі наявні можливості, будь то США проти Ірану чи Росія проти України. А якщо вам не вдасться досягти успіху в перші два тижні, то ви опинитеся в безвихідній ситуації, з якої дуже важко вийти. Якщо ви хочете чогось досягти, ви повинні досягти цього дуже, дуже швидко", – сказав він.

Китай приділяє цьому величезну увагу

"До війни в Україні вважалося, що Росія має другу за силою армію у світі. Тепер і найсильніша, і друга за силою армії беруть участь у війнах, і ці війни йдуть не так гладко", – сказав полковник у відставці Чжоу Бо.

За його словами, головний висновок для Китаю має полягати у запрошенні російських експертів для обміну досвідом у сучасній війні з використанням безпілотників.

"Китай є найбільшим виробником безпілотників, але ми не знаємо, як їх використовувати у військових цілях. Тільки країни, які застосовували безпілотники на полі бою, можуть розповісти, наскільки вони дійсно ефективні", – додав він.

Водночас, зазначає сінгапурський вчений Білахарі Каусікан, на відміну від України, у Тайваню може не бути волі до опору, оскільки Китай дедалі успішніше підриває рішучість населення чинити опір можливій майбутній військовій операції.

"Я кажу своїм тайваньським друзям – що ви винесли неправильний урок з України, – сказав Каусікан. – Урок не в тому, що демократії допомагають іншим демократіям. Урок у тому, що українці допомогли собі самі, і інші люди потім були готові їм допомогти".

Війна в Україні – прогнози

Як писав УНІАН, американський аналітик після поїздки в Україну констатував, що українці втомилися від війни і розчаровані політикою США, але зберігають рішучість продовжувати боротьбу й адаптуватися до нових викликів. На його думку, незважаючи на втому суспільства та зменшення американської підтримки, Україна залишається стійкою.

Тим часом колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко не поділяє думку про завершення гарячої фази війни в Україні до кінця цього року. Він вважає сумнівним, що Китай тиснутиме на Росію, щоб завершити війну.

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