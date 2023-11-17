За словами Столтенберга, не допустити перемоги Путіна у війні – в інтересах національної безпеки всіх союзників по НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що надання допомоги Україні – в інтересах національної безпеки всіх союзників по Альянсу, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. Він упевнений, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Києву.

Про це він заявив на прес-конференції з президентом Латвії. Так, генсека НАТО попросили висловитися про американську допомогу для України та дебати щодо її надання в Конгресі США. Столтенберг підкреслив важливість того, щоб всі союзники по Альянсу дотримувалися рішень, які були прийняті на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Всі глави держав і урядів, всі союзники по НАТО пообіцяли підтримати Україну не тільки тому, що перемога президента Путіна стане трагедією для українців, а й тому, що це буде небезпечно для нас", – зазначив він.

За словами Столтенберга, не допустити перемоги Путіна у війні, розв'язаній проти України, – в інтересах національної безпеки всіх союзників по НАТО, в тому числі і Сполучених Штатів.

"І тому я впевнений, що США продовжать надавати підтримку Україні", – наголосив генсек Альянсу.

Він також нагадав, що кілька днів тому в Німеччині заявили, що збільшать бюджет на допомогу Україні. Про додаткову підтримку оголосили й інші союзники, тому Столтенберг вважає, що збільшення допомоги триватиме.

Допомога Україні: останні новини

14 листопада повідомлялося, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшли 10 танків Leopard 1A5, 14 автомобілів Bandvagn 206, безпілотники VECTOR та інше обладнання.

Крім того, пакет зимової допомоги для ЗСУ передала Велика Британія. До нього увійшли 82 000 касок, 25 000 комплектів зимового одягу, а також тисячі бронежилетів і сухпайків.

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