Генеральний секретар НАТО заявив, що Україні необхідно зберегти за собою статус незалежної держави в Європі.

Україна потребує більшої допомоги з боку НАТО та інших союзників, оскільки ситуація на полі бою важка.

Київ має зберегти за собою статус суверенної держави Європи, тому в інтересах Альянсу підтримати Україну належним чином, зазначив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сьогодні в Брюселі.

Відповідну заяву він зробив перед участю у діловому сніданку, організованому в рамках Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин з питань оборони.

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"Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить це навіть більш важливим, щоб ми продовжували та нарощували нашу підтримку для України", - заявив він.

Він акцентував, що світ не може дозволити Путіну перемогти. "Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах - підтримати Україну", - наголосив Столтенберг.

Росія має успіх на Авдіївському напрямку, стверджує ISW

Росії вдалося досягти часткового успіху на східній околиці Степового (3 км на північ від Авдіївки) за результатом просувань на Авдіївському напрямку 13 листопада. Про це заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зі свого боку Генштаб ЗСУ заявляв, що армія РФ провела низку невдалих атак на південний схід і південь від Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки). Також ворог намагався атакувати на схід від Первомайського і Новобахмутівки. Окрім цього, бої тривали поблизу Авдіївки та Сєверного (6 км на захід від Авдіївки).

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