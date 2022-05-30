Представник бойовиків заявив, що деяким бійцям "загрожує найвища міра покарання".

Бойовики "ДНР" погрожують стратити полонених оборонців Маріуполя, евакуйованих з "Азовсталі".

Про це пише російський Інтерфакс з посиланням на "міністра юстиції ДНР" Юрія Сироватка.

Терорист заявив, що бойовики планують судити полонених українських воїнів, зокрема й захисників "Азовсталі".

"Попередньо можу сказати, що серед тих, хто перебуває під вартою, є такі особи, яким буде присуджено найвищу міру покарання. Згідно з Кримінальним кодексом ДНР - це страта", - заявив Сироватко.

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталі" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Агентство Reuters з посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі".

18 травня радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває і він складний.

20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну на російських військовополонених.

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