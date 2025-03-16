Відступ з Курської області позбавив Україну козиря в мирних переговорах.

Стрімке просування російських військ у Курській області призвело до того, що українські сили до вихідних відступили з усіх районів області, крім невеликої ділянки, пише The Wall Street Journal.

Україна сподівалася утримати територію в Курську як козир на мирних переговорах, але українські чиновники заявили, що війська необхідно вивести, щоб зберегти життя людей.

Критики Курської операції заявили, що виведення військ показало, що це була марнотратна нерозсудливість, унаслідок якого було розтрачено деякі з найкращих українських військ і їхню цінну західну бронетехніку, яка була вкрай необхідна на інших фронтах України.

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Однак деякі аналітики заявили, що Україна, яка поступається за чисельністю та озброєнням своєму гігантському сусідові, була змушена використовувати нестандартні рішення.

"Що таке один поганий варіант серед безлічі поганих варіантів? Україна стикається з дилемою за дилемою?" - сказав Нік Рейнольдс із Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні.

За словами українських чиновників, операція досягла деяких зі своїх початкових цілей: довела українцям і західним прихильникам, що військові все ще можуть вести наступальні дії, запобігла очікуваному російському вторгненню в тому самому районі та захопила солдатів для обміну на українських ув'язнених, які перебувають у нелюдських умовах у російських в'язницях.

При цьому Україні вдалося стабілізувати ключові ділянки лінії фронту на сході України, відтіснивши Росію в районі Покровська і контратакувавши біля Торецька, який був на межі захоплення.

Тактика росіян у Курській області

Як пише WSJ, в умовах, коли українці постійно обстрілювали їхню бронетехніку, росіяни покладалися на артилерію, авіаудари і піхоту, щоб просуватися вперед складною місцевістю Курської області, заповненою болотами і м'якою землею, не здатною витримати важку техніку в дощову пору року.

Крім того, в Курську область були перекинуті північнокорейські солдати, які проривалися вперед під шквальним вогнем, не знаючи сучасних маневрів на полі бою, але демонструючи фізичну силу і хоробрість:

"В одному з боїв українські сили спеціальних операцій вісім годин відбивалися від хвиль північнокорейських солдатів, зрештою в них закінчилися боєприпаси, і вони відступили, захопивши полоненого, який пізніше помер від отриманих ран".

Один із бійців ЗСУ зазначає, що північнокорейці були всюди, "їх неможливо було порахувати".

Вирішальне значення для просування росіян мав новий вид безпілотників, керованих по оптоволоконному кабелю, які не піддаються українським електронним перешкодам.

"До початку березня українські війська не могли перекинути техніку до Курська або з Курська без того, щоб не потрапити під град російського вогню, що унеможливило практично систематичну евакуацію поранених або підкріплень", - пише WSJ.

Минулими вихідними солдати, які перебували в цьому районі, повідомили, що шляхи постачання військ, що залишилися, перебувають під обстрілом і практично не прохідні для транспортних засобів, а артилерія і безпілотники працюють над тим, щоб стримати просування і дати їм можливість відійти.

Курська область - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що оточення українських військ у Курській області Росії немає, операція ЗСУ "в певних районах" регіону триває.

Аналітики ISW писали, що Росія звинувачує українських військових нібито у військових злочинах у Курській області, щоб зірвати переговори про 30-денне перемир'я.

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