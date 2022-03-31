ЗСУ потужно вдарили по техніці ворога / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники потужно вдарили по колоні військової техніки ворога. У запеклому бою росіяни втратили значну кількість важкої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Результат одного дня нещодавніх боїв з противником підрозділу 57-ї окремої мотопіхотної бригади  імені кошового отамана Костя Гордієнка. Разом переможемо", - йдеться у повідомленні.

Знищена техніка ворога / фото facebook.com/GeneralStaff.ua/

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці 79 бригади Миколаєва знищили ворожу колону, яка рухалася в бік обласного центру.

В результаті злагоджених дій розвідників та артилеристів, було знищено три армійських вантажівки з боєкомплектом, два паливозаправника та бойову машину десанту БМД-2.

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