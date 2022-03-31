Результатом виконаної роботи Збройних сил поділилися у Генштабі.

Українські захисники потужно вдарили по колоні військової техніки ворога. У запеклому бою росіяни втратили значну кількість важкої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Результат одного дня нещодавніх боїв з противником підрозділу 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Разом переможемо", - йдеться у повідомленні.

В результаті злагоджених дій розвідників та артилеристів, було знищено три армійських вантажівки з боєкомплектом, два паливозаправника та бойову машину десанту БМД-2.

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