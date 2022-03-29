Ворог зазнав втрат у живій силі та в техніці в Миколаївській області.

Військовослужбовці 79 бригади Миколаєва знищили ворожу колону, яка рухалася в бік обласного центру.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Зазначається, що десантники вели розвідку неподалік Миколаєва.

"Небезпека для воїнів в цій ситуації полягала в тому, що їм, по суті, довелось викликати вогонь на себе, але це не зупинило відчайдухів", — йдеться у повідомленні.

В результаті злагоджених дій розвідників та артилеристів, було знищено три армійських вантажівки з боєкомплектом, два паливозаправника та бойову машину десанту БМД-2.

"Зазнавши значних втрат серед своєї військової техніки та особового складу, противник змушений був зупинити рух колони в напрямку Миколаєва та відступити", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у боях під Харковом ЗСУ ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади, полковника Дениса Курила.

Станом на ранок 29 березня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 17 200 осіб.

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