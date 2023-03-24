Президент Володимир Зеленський створив три військові адміністрації в тимчасово окупованих російськими військами містах Луганської області.
Відповідний указ №181/2023 від 24 березня оприлюднено на сайті глави держави. Зокрема, президент утворив Гірську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області; Попаснянську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області, а також Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області.
Генеральному штабу Збройних сил України, Луганській обласній державній адміністрації доручено вжити заходів, пов'язаних з утворенням військових адміністрацій.
Кадрові зміни у владі - деталі
Кабінет міністрів України погодив звільнення одразу трьох голів обласних державних адміністрацій. Погоджено звільнення Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації; Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації; Гамалія Сергія Вячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
Також президент України Володимир Зеленський змінив начальника Херсонської міської військової адміністрації.
Раніше Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій.