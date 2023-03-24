Адміністрації створено у Сєвєродонецьку, Попасній та Гірському.

Президент Володимир Зеленський створив три військові адміністрації в тимчасово окупованих російськими військами містах Луганської області.

Відповідний указ №181/2023 від 24 березня оприлюднено на сайті глави держави. Зокрема, президент утворив Гірську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області; Попаснянську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області, а також Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області.

Генеральному штабу Збройних сил України, Луганській обласній державній адміністрації доручено вжити заходів, пов'язаних з утворенням військових адміністрацій.

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Кабінет міністрів України погодив звільнення одразу трьох голів обласних державних адміністрацій. Погоджено звільнення Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації; Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації; Гамалія Сергія Вячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Також президент України Володимир Зеленський змінив начальника Херсонської міської військової адміністрації.

Раніше Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій.