Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії уразили один пункт управління та чотири райони живої сили.

За минулу добу авіація ЗСУ тричі вдарила по районах зосередження окупантів. Противник завдав два ракетних та 23 авіаційних удари по території України.

"Наша авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні Генштаба ЗСУ у Facebook

Командування української армії нагадало про високу ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник застосовує тактику терору.

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"Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - зазначається у повідомленні.

Ситуація на фронті станом на 27 березня - що відомо

За добу захисники України відбили понад 60 атак противника. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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