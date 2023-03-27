За минулу добу авіація ЗСУ тричі вдарила по районах зосередження окупантів. Противник завдав два ракетних та 23 авіаційних удари по території України.
"Наша авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні Генштаба ЗСУ у Facebook
Командування української армії нагадало про високу ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник застосовує тактику терору.
"Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - зазначається у повідомленні.
Ситуація на фронті станом на 27 березня - що відомо
За добу захисники України відбили понад 60 атак противника. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.