На земельній ділянці неподалік лісу поліцейські знайшли присипаний землею череп.

У Київській області у селі Мощун Бучанського району знайшли останки вбитої окупантами людини.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

"Останки вбитої окупантами людини виявили в Мощуні. На земельній ділянці неподалік лісу наші поліцейські знайшли присипаний землею череп. Під час огляду встановили, що кістки черепа мають пошкодження, які можуть вказувати на те, що людину стратили. Нині останки скерували на судмедекспертизу. На жаль, ми і досі продовжуємо знаходити тіла вбитих окупантами громадян", - зазначив він.

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За словами Нєбитова, 1360 тіл загиблих під час активний бойових дій на Київщині вже виявили станом на 9 вересня.

Зазначимо, село Мощун на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало головним форпостом, який допоміг виграти битву за оборону Києва. Попри наступ ворогів, українські військові утримали цей населений пункт.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео про те, як українські військові захистили село Мощун на Київщині від російських окупантів.

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