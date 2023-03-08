Над містом піднявся стовп густого диму.

У місцях скупчення російських окупантів в Енергодарі вдень 8 березня прогриміли вибухи.

"Окупанти псують повітря в Енергодарі", - написав міський голова Мелітополя Іван Федоров. На опублікованих ним фото видно, як над містом піднімається стовп густого чорного диму на території поза житловими районами.

Інших подробиць "бавовни" у окупантів Федоров не вказав.

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Окупація Енергодара – ситуація у Запорізькій області

Енергодар окуповано росіянами з 3 березня 2022 року. Тоді, під час штурму міста, російські війська влаштували бої просто на майданчику Запорізької АЕС.

РФ регулярно влаштовує провокації, обстрілюючи місто і прилеглі населені пункти, використовуючи ядерний об’єкт як "щит". Під такі цинічні удари потрапляє і обласний центр. Кілька днів тому загарбники влучили у житловий будинок в Запоріжжі.

У відповідь ЗСУ ювелірно знищують боєприпаси і техніку угрупування терористів поблизу міста.

Водночас триває терор російськими окупантами цивільного населення.

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