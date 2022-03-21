Близько 1,5 тисяч осіб - поранені.

З 4:00 24 лютого до 24:00 19 березня в ООН зафіксували 2361 жертву серед цивільного населення в Україні - 902 убитих і 1459 поранених.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"Всього вбито 902 людини (179 чоловіків, 134 жінки, 11 дівчаток і 25 хлопчиків, а також 39 дітей і 514 дорослих, стать яких поки невідома)", - йдеться в повідомленні.

У Донецькій і Луганській областях: 992 постраждалих (248 убитих і 744 поранених). На підконтрольній уряду території 756 жертв (195 убитих і 561 поранених). На території, контрольованій "ЛДНР" - 236 жертв (53 убитих і 183 поранених)

Втрати в таких регіонах, як Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська та Житомирська області - 1369 осіб (654 убитих).

"Більшість зафіксованих жертв серед мирного населення сталася в результаті застосування зброї вибухової дії з великою площею ураження, в тому числі обстрілів з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, ракетних і авіаційних ударів", - зазначили в ООН.

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