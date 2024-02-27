За словами Гуменюк, раніше Сили оборони вдарили по одному зі складів із такими ракетами.

Керівник Об'єднаного координаційного (ОК) прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала нещодавню інформацію від українських партизанів про перекидання в тимчасово окупований Крим комплексів "Бастіон-П", які є носіями надзвукових ракет "Онікс".

"Головне, що нам відомо, де вони. А те, що росіяни будуть їх використовувати – це очевидно. Це один із тих засобів тиску, якому дуже складно протидіяти. Ракети типу "Онікс" мають особливі характеристики, це протикорабельні ракети, які йдуть на дуже низькій висоті. Вони складні для виявлення і протидіяти їм можуть лише особливі комплекси ППО", – сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона також додала, що РФ навряд буде масово бити по Україні цими ракетами: "Очевидно, що й ракети ворог до них економить, тому що є інформація, що свого часу "бавовна" завітала на місце зберігання подібних ракет. Ворог може застосовувати такі ракети в комбінації з іншими засобами ураження. Зокрема, ми спостерігаємо останнім часом, що активізувалося використання балістичних ракет і інших ракет, які дуже складно збивати".

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Ракети "Онікс" - що варто знати

"Онікс" – це надзвукова універсальна протикорабельна ракета. Вона призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями, кораблями та наземною інфраструктурою в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії.

Наприкінці вересня минулого року РФ застосувала ці ракти разом з "шахедами" для удару по Одеській області. Тоді під ударом опинилася припортова інфраструктура.

У листопаді Росія намагалася знову завдати удару цими ракетами по Одеській області. Втім, вони втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя Чорного моря.

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