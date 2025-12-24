РФ застрягла у Покровську і змінила вектор тиску, – військовий

Водночас, логістичне сполучення з Мирноградом українські захисники підтримують за допомогою різних видів дронів.

Російські загарбники почали більше тиснути на місто Мирноград, оскільки не мають жодних успіхів у боях за Покровськ. Про це речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев сказав в етері телеканалу "Київ24".

За його словами, Сили оборони України контролюють північну частину міста Покровськ, а лінія бойового зіткнення зараз фактично йде по залізничній колії.

"Якщо говорити про Мирноград - так, ситуація дуже складна. Ворог почав більше тиснути саме на Мирноград, тому що у Покровську у нього жодних результатів", - повідомив речник.

Водночас, він відзначає, що логістичне сполучення з містом Мирноград зберігається.

"Зараз, на сьогоднішній день, посилили додатковими підрозділами Сил оборони України саме логістичний коридор з Мирноградом. Тому логістика досі живе", - додав Окішев.

Як уточнив речник, логістичне сполучення відбувається завдяки безпілотним літальним апаратам, а також за допомогою наземних роботизованих комплексів, у тому числі, здійснюється евакуація поранених.

"Якщо говорити про особовий склад, про внутрішню ротацію, на жаль, наших захисникам і захисницям доводиться пішки долати по кілька кілометрів, аби вийти з Покровсько-Мирноградської агломерації", - наголосив Окішев.

Як повідомляв УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що до кінця цього року Росія може "закрити" Мирноград у "котел", а також остаточно захопити Покровськ.

Командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) Євген Ласійчук зазначає, що Мирноград залишається важливим вузлом оборони і там ситуація складна, оскільки росіяни тиснуть одразу з трьох напрямках.

