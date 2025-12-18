Водночас захоплення Покровська не дасть РФ прорвати фронт, вважають аналітики.

Росія, ймовірно, зможе остаточно захопити Покровськ та закрити Мирноград у "котел" до кінця року. Таку думку в інтервʼю "РБК-Україна" висловили аналітики ISW - Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед.

Експерти зазначають, що втрата Покровська не призведе до негайного обвалу української оборони в Донецькій області. Причинами цього є характер війни, а також наявність в України потужних польових укріплень і складного рельєфу. Втім, як зазначають аналітики, падіння Покровська дозволить РФ вивільнити значні бойові ресурси. Оскільки ворог може перекинути підрозділи щонайменше двох загальновійськових армій, які нині воюють у цьому районі, на інші ділянки фронту.

Крім того, РФ може використати решту часу до кінця року для створення умов, щоб підготуватися до позиційних боїв за Костянтинівку і Гуляйполе у 2026 році. Аналітики зазначають, що росіяни почали проникати в Костянтинівку наприкінці вересня цього року. Для цього вони використовують нову тактику, намагаючись обходити опорні пункти Сил оборони України та поступово накопичувати особовий склад за лініями оборони.

"Хоча росіянам вдалося досягти незначних просувань і обмеженого проникнення в східні райони Костянтинівки, спроба захопити одне з найбільш укріплених міст "поясу" потребуватиме значних ресурсів. Російські війська навряд чи зможуть захопити всю Донецьку область і "фортифікаційний пояс" раніше ніж у 2027–2028 роках, за умови продовження міжнародної підтримки України", – зазначають аналітики.

Також вони зазначають, що РФ спробує досягнути успіхів і в Гуляйполі Запорізької області. Відзначається, що захоплення міста до кінця року малоймовірне, однак Росія може створити умови для оточення населеного пункту та початку боїв у ньому у 2026 році.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли про просування РФ у Покровську. Також, за даними експертів, росіяни мали успіхи і в районах населених пунктів Званівка і Рівне.

Тим часом військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що РФ для захоплення Словʼянська та Краматорська необхідно створити три потужні плацдарми. Для реалізації цього плану, за оцінками експерта, Росії знадобиться не менше пів мільйона особового складу.

