Військовий зазначив, що почалася нова фаза війни, яка характеризується наявністю кілзон. Це ускладнює ротації, тому доводиться адаптуватися.

В даний час триває активна фаза боротьби за контроль над Покровськом та Мирноградом.

Про це в інтерв'ю NV сказав командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) Євген Ласійчук. "У Покровську ворог зав’яз у міських боях... Користуючись погодними умовами, противник намагається інфільтруватися і в північні квартали малими групами. Ці спроби системно виявляємо та зупиняємо", - розповів військовий.

Ласійчук додав, що Мирноград залишається важливим вузлом оборони і там ситуація складна, оскільки росіяни тиснуть одразу з трьох напрямках.

"На південно-східному напрямку він зосереджує основні зусилля. Близько місяця тому ворог перейшов від тактики інфільтрації до механізованих штурмів. Наразі застосовує безперервні піхотні атаки", - деталізував військовий.

Зміна тактики росіян

Ласійчук зазначив, що для його корпусу задум противника зрозумілий, його логіка читається.

"Сили оборони реагують на зміну тактики. Загалом із 1 вересня ворог втратив майже 6,5 тис. особового складу. Це тільки те, що пораховано. Є ще необліковані втрати противника", - сказав він.

Військовий також повідомив, що росіяни уже задіяли на ділянці фронту, на якій воює 7 корпус швидкого реагування ДШВ, псковську 76-ту десантно-штурмову дивізію. Він додав, що деякі підрозділи росіян, які планували йти на Запоріжжя, теж були перекинуті на Покровський напрямок.

"Очікуємо, що до Нового року противник спробує посилити наступ та здійснювати активні штурми, зокрема механізовані", - поділився військовий.

Задачі 7 корпусу швидкого реагування ДШВ

Крім цього, Ласійчук розповів, що його 7 корпус швидкого реагування ДШВ планує та реалізує оборонну операцію на всій ділянці Покровської агломерації, а не на окремих.

"У нашому підпорядкуванні з середини літа цього року були як десантно-штурмові бригади, так і сухопутні та морської піхоти. З середини осені, коли у Покровську та біля Мирнограда ситуація загострилася, наша смуга була насичена додатковими підрозділами з інших родів та видів військ. У кожного – своя ділянка роботи. У плануванні, звісно, частково беруть участь і представники командувань цих родів та видів військ", - пояснив задачі військовий.

Загалом, за його словами, до оборони агломерації залучені підрозділи ДШВ, Сухопутних військ, морської піхоти, СБС, ССО та Нацгвардії.

"Віднедавна тут розпочало вести бойові дії угруповання Десантно-штурмових військ, яке на Добропільському напрямку діяло в смузі "Азову" та успішно відрізало "заячі вуха"", - поділився командир корпусу і додав, що це - однозначно підсилення, зважаючи на переважаючі сили росіян.

"Ми оперуємо цифрою - 150 тис. росіян біля Покровської агломерації. Наша оборона - активна. Це означає, що у смузі ведуться і наступальні дії. Зокрема, угруповання військ на чолі з командувачем ДШВ", - повідомив військовий.

Він розповів, що така чисельність ворожого війська ускладнює маневри українських військових, оскільки противник не відмовився від своїх планів, він постійно тисне масою, безперервно штурмуючи на різних ділянках, в тому числі на Покровську і Мирнограді.

"Це навантажує нашу оборону та логістику. Часто їхнє командування просто заштовхує піхоту. Серед багатьох російських полонених - відмовники. Періодично ловимо росіян, коли ті банально шукають їжу", - поділився командир полку.

Виведення підрозділів в районі Мирнограда

Коментуючи виведення підрозділів на 5−7 км, військовий зазначив, що це було непросте рішення:

"Йшлося про важливий плацдарм для оборони Мирнограда. Але ми вимушені були це зробити для збереження життя людей та полегшення нашої логістики".

Ласійчук зазначив, що керівництво 7 корпусу завжди намагається будувати ротаційну систему так, щоб вона мінімізувала втрати, була реалістичною й працювала на результат.

"Ми перебуваємо у новій фазі війни, яка характеризується наявністю кілзони. Це ускладнює систему ротації - і для нас, і для ворога. Тому ми адаптуємося. Звісно, є труднощі. Але система ротації точно інша, ніж була ще пів року тому", - деталізував військовий.

Ситуація в районі Покровська

Нещодавно Сили оборони України провели спецоперацію зі знищення масового скупчення ворожої броньованої техніки біля Покровська.

А 19 грудня стало відомо, що у Покровську в полон Сил оборони потрапили двоє громадян Колумбії. Полонені стверджували, що приїхали до Росії працювати, а у війну проти України їх втягнули обманом.

