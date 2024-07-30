Просування російських військ в напрямку Покровська викликає занепокоєння в України та її союзників.

Російські окупаційні війська просуваються до стратегічно важливого міста Покровська Донецької області. Це створює загрозу для життєво важливої української лінії постачання, пише CNN.

Росія вже кілька місяців розтягує українську оборону по всій лінії східного фронту, намагаючись захопити якомога більше території до того, як на поле бою почнуть прибувати нові українські новобранці і свіжі партії західного озброєння. Успіхи, досягнуті окупантами, були значною мірою поступовими – лінія фронту майже не змінилася за останні кілька місяців. Але нещодавнє просування російських військ в напрямку Покровська викликає занепокоєння в України та її союзників.

Президент України Володимир Зеленський визнав складну ситуацію у своєму зверненні до народу. Він заявив, що українські війська стикаються з "надзвичайно складними" реаліями на цій ділянці.

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"Саме на Покровському напрямку за ці тижні відбулася найбільша кількість російських обстрілів – саме там найінтенсивніші ворожі атаки, і кожен, хто зупиняє ці російські удари і знищує цей російський наступальний потенціал, виконує одну з найважливіших місій у цій війні", – сказав він.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили 30 липня, що російські війська нещодавно досягли "значних тактичних успіхів" у районі, який знаходиться на північний захід від окупованої Авдіївки. За даними ISW, у вівторок російські війська перебували приблизно за 20 кілометрів від Покровська.

Зазначається, що Покровськ не є великим містом – до війни там проживало близько 60 000 людей, і багато з них виїхали з початком повномасштабного вторгнення. Але цей населений слугує ключовим вузлом для українських військових завдяки легкому доступу до Костянтинівки. Дорога, що з'єднує їх, використовується українцями для поповнення запасів військ на передовій та евакуації поранених у напрямку Дніпра.

Російський диктатор Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що його метою є захоплення східних областей України – Луганської та Донецької. Костянтинівка ж є найпівденнішою частиною поясу з чотирьох українських міст – разом з Дружківкою, Краматорськом і Слов'янськом – які формують основу оборони України в регіоні, тому будь-яке просування російських військ до цього населеного пункту викликає занепокоєння.

"Міністерство оборони Росії заявило, що його війська захопили українські села Лозуватське на вихідних і Вовче в понеділок. Обидва села знаходяться приблизно за 15 кілометрів від дороги між Костянтинівкою та Покровськом. Київ заявив, що його війська докладають усіх зусиль, щоб відтіснити російські війська. Малоймовірно, що тиск послабиться найближчим часом", – пише видлання.

Тим часом Україна нарешті почала отримувати нові партії американської зброї і набрала тисячі нових солдатів, які зараз проходять навчання і, як очікується, почнуть прибувати на лінію фронту восени.

Поєднання цих двох чинників має надати Україні вкрай необхідний поштовх. Проет стратегія Росії, схоже, полягає в тому, щоб максимально сповільнити цей процес.

"Просуваючись вперед і здійснюючи ці поступові, на перший погляд, просування вздовж лінії фронту довжиною понад 600 миль (1000 кілометрів), Росія змушує Україну вдаватися до оборонних операцій, замість того, щоб готуватися до контрнаступу", – резюмує CNN.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Від початку доби, 30 липня 2024 року, і станом на 22:00 на передовій відбулося 108 бойових зіткнень. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Противник завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 107 КАБів, 340 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння.

Найбільше ворожих атак уже кілька тижнів поспіль фіксують саме на Покровському напярмку. Цієї доби ворог здійснив уже 40 штурмових та наступальних дій. Станом на 22:00 22 атаки на напрямку українські захисники відбили, ще 18 боєзіткнень продовжувалися.

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