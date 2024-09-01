БПЛА не випромінює жодних радіосигналів, які можуть відстежувати місцезнаходження дрона чи його оператора.

Росіяни використовують новий тип безпілотників проти українців на тлі Курської операції ЗСУ. Вони стверджують, що ці БПЛА роблять "безсилими системи радіоелектронної боротьби", пише Euronews.

Видання нагадує, що на початку серпня губернатор Новгородської області Росії Андрій Нікітін заявив у своєму Telegram-каналі, що в операції проти українців широко використовуються оптоволоконні дрони під назвою "Князь Вандал Новгородський" (КВН).

За словами Джеймса Паттона Роджерса, виконавчого директора Cornell Brooks, дрони з модифікованим видом FPV під час польоту розгортають за собою надлегкий волоконно-оптичний дріт, що робить їх "майже непомітними" для розвідувальних команд іншої сторони.

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Український військовий блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов у березні знайшов один із російських оптоволоконних безпілотників на передовій. Він описав це як FPV з дивним пластиком нагорі, всередині якого було приблизно 10,8 км оптоволоконного кабелю, який знаходиться в тому місці, де на інших FPV зазвичай розташовується трансивер, який приймає і передає радіосигнали.

Ной Сільвія, аналітик із нових технологій у Королівському інституті об’єднаних служб Великої Британії, розповідає, що цей дрон не випромінює жодних радіосигналів, які можуть відстежувати місцезнаходження його чи його оператора.

На думку експертів, росіяни використовують оптоволокно, оскільки, на відміну від звичайних безпілотників FPV, кабелі забезпечують оператору високоякісне відео, яке не спотворюється, коли є перешкоди, каже Сільвія.

Однак ця технологія має деякі недоліки. За словами експерта, на відміну від безпілотників FPV, які легкі та обмежені вагою, яку вони можуть нести, новим дронам знадобиться більше енергії від акумулятора або потужніших двигунів, щоб компенсувати важкий оптоволоконний кабель, що може зробити їх набагато дорожчими у виробництві.

За словами Роджерса, обидві армії будуть спостерігати за тим, як ці безпілотники будуть працювати на полі бою, тому що якщо вони забезпечать "невидиму тактичну перевагу для Росії", то обидві сторони почнуть використовувати їх частіше.

Навіть якщо це так, Сільвія вважає, що оптоволоконні дрони не революціонізують спосіб ведення війни. Натомість, швидше за все, ці безпілотники будуть використовуватися як доповнення до вже потужних парків безпілотників з обох сторін.

Занадто рано знати, які контрзаходи будуть проти них, продовжує Сільвія, але їх "збивають кулями, ракетами чи іншими безпілотниками".

"Люди володіють великою винахідливістю під час війни, і я гарантую, що для цього буде протидія, якщо її ще немає", — каже експерт.

У свою чергу Роджерс зазначає, що важко визначити, хто має перевагу у війні безпілотників, оскільки це "гра в кішки-мишки", коли кожна сторона намагається протистояти новітнім інноваціям іншої.

БПЛА у війні РФ проти України - останні новини

Напередодні у РФ залетіли півтори сотні дронів - було атаковано дві ДРЕС та НПЗ у Московській області. Повідомлялося про пожежі "5-го номера складності".

Також УНІАН повідомляв, що зараз українські заводи щомісяця виробляють сотні ударних дронів незначної вартості, порівнюючи з аналогами із Заходу, якими б'ють по РФ.

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