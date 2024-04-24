Наразі відомо про двох постраждалих.

Цієї ночі Харків опинився під обстрілом з боку російських загарбницьких військ, у місті лунають гучні вибухи.

О 00:35 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про ракетну небезпеку для Харківської області. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов написав, що росіяни завдають ударів.

За кілька хвилин мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові чують сильні вибухи. Він закликав людей бути обережними. Начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник попередив про нові пуски ракет.

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Оновлено о 01:26: За даними ОВА, Харків атакували двома ракетами С-300. Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві людини, стан легкий, їм надали медичну допомогу на місці.

Оновлено о 01:23: Синєгубов повідомив, що також російські загарбники вдарили по центральній частині Золочева Богодухівського району ракетами, попередньо - двома С-300. Пошкоджені адмінприміщення, про постраждалих не повідомлялося.

Оновлено о 01:17: Мер Харкова пише, що наразі відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. На місці триває пошуково-рятувальна операція.

Оновлено о 01:04: Терехов повідомив, що окупанти завдали цілеспрямованого удару по житловому комплексу у Шевченківському районі. Попередньо - ракетою С-300.

Обстріли Харкова: останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями окупанти вдарили по телевізійній вежі у місті. Президент України Володимир Зеленський сказав, що таким чином Росія намагається обмежити місто у звʼязку та доступі до інформації.

Того ж дня російські війська знову атакували місто. Місцева влада повідомляла, що внаслідок атаки виниклозагорання на території птахофабрики.

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