Усього за час повномасштабної війни ліквідовано близько 67 тис. 940 загарбників.

За минулу добу українські бійці знищили ще 470 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 жовтня орієнтовно склали:

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особового складу - близько 67 тис. 940 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 2 тис. 590 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин - 5 тис. 295 (+11),

артилерійських систем - 1 тис. 673 (+6),

РСЗВ - 375 (+1),

засоби ППО - 189,

літаків - 270,

гелікоптерів - 245,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 тис. 370 (+9),

крилаті ракети - 350,

кораблі/катери - 16,

автомобільна техніка та автоцистерни - 4 тис. 044 (+5),

спеціальна техніка - 149 (+1).

Війна в Україні

За даними Генштабу станом на ранок 24 жовтня, авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БпЛА Shahed-136".

Також, українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об’єкти противника.

Раніше оперативне командування "Південь" повідомляло, що Збройні сили України за добу знищили на півдні 7 окупантів та радіолокаційну станцію "Зоопарк-1".