Збройні сили України на півдні знищили 7 окупантів та радіолокаційну станцію "Зоопарк-1".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь" за підсумками 23 жовтня.
"Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день. Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 рашистів. Також радіолокаційній станції "Зоопарк-1" наші бійці вкоротили віку на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.
Тим часом, в Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів та катерів, у тому числі 3 великих десантних кораблі та 2 носія високоточних крилатих ракет із сумарним залпом – 16 "Калібрів".
Контрнаступ ЗСУ на півдні
Наприкінці серпня Збройні сили України оголосили про початок контрнаступу на півдні.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області було звільнено понад 500 квадратних кілометрів.
У ОК "Південь" повідомляли про звільнення вже 88 населених пунктів.
Раніше Зеленський зявив, що російські військові замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. У разі підриву під водою може опинитися більш ніж 80 населених пунктів.
У Генштабі кажуть, що, офіцерський склад російської армії переміщається на лівий берег Дніпра. Також російські загарбники у примусовій формі "евакуюють" місцевих мешканців.