Тим часом, в Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів та катерів.

Збройні сили України на півдні знищили 7 окупантів та радіолокаційну станцію "Зоопарк-1".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь" за підсумками 23 жовтня.

"Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день. Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 рашистів. Також радіолокаційній станції "Зоопарк-1" наші бійці вкоротили віку на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, в Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів та катерів, у тому числі 3 великих десантних кораблі та 2 носія високоточних крилатих ракет із сумарним залпом – 16 "Калібрів".

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Наприкінці серпня Збройні сили України оголосили про початок контрнаступу на півдні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області було звільнено понад 500 квадратних кілометрів.

У ОК "Південь" повідомляли про звільнення вже 88 населених пунктів.

Раніше Зеленський зявив, що російські військові замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. У разі підриву під водою може опинитися більш ніж 80 населених пунктів.

У Генштабі кажуть, що, офіцерський склад російської армії переміщається на лівий берег Дніпра. Також російські загарбники у примусовій формі "евакуюють" місцевих мешканців.

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