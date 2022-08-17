Зеленський наголосив, що Росія гірша за терористів, бо вона "ненажерлива" та не планує нікуди йти з території України чи зупиняти цю війну.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що посередників у перемовинах з РФ немає, бо Росія не хоче закінчувати цю війну.

Про це президент заявив під час спілкування зі студентами та ЗМІ Чилі, відповідаючи на запитання про відсутність держав-посередників у перемовинах між Україною та РФ.

"Ми роками хотіли перемовин, знаючи, що у будь-який момент може відбутися повномасштабне вторгнення і що ми не можемо жити постійно з тим, що буде повномасштабна війна. Ми розуміли, хто наш сусід і що в цілому відбувається, але Росія обрала цей шлях, шлях руйнації всього живого, що є в Україні. Їй не потрібен був будь-який посередник", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Росія гірша за терористів, бо вона "ненажерлива" та не планує нікуди йти з території України чи зупиняти цю війну.

"Вони прийшли на нашу землю та розпочали цю війну, щоб просто нас знищити. Їм жодні посередники не підійдуть. Бо їх цікавить тільки одне - повністю їх панування в Україні, щоб нас (українців - УНІАН) не було, щоб не було людей, які хочуть бути незалежними. Вони не бачать нас як майбутніх членів ЄС, вони не бачать нас як членів демократичної та незалежної держави", - сказав президент.

На його думку, Росія сприймає Україну як колонію.

"Тому мати чи шукати посередників між країною, яка захищає свою землю, і країною, яка вирішила її повністю зруйнувати... Вони нелюди. Які можуть бути посередники між людьми і звіром? Ви не знайдете посередників, бо Росія не хоче закінчувати цю війну", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердогана приїде до Львова, щоб говорити про припинення війни "дипломатичними засобами".