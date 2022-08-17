За його словами, зараз найважчі бойові дії відбуваються на Авдіївському, Бахмутському напрямках, на Харківщині та ще деяких.

Окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців наприкінці 175-го дня повномасштабного вторгнення.

"У Запорізькій області, у деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно – безнедійно для них. Українські воїни будуть крок за кроком знищувати потенціал окупантів і настане день, коли ворог згине на Запоріжжі і півдні, і на сході країни. І в Криму окупанти згинть як роса на сонці", - сказав Зеленський.

За його словами, зараз найважчі бойові дії відбуваються на Авдіївському, Бахмутському напрмяках, на Харківщині та ще деяких. Президент традиційно висловив подяку кожному і кожній, хто витримує цей тиск, хто боронить позиції, хто допомагає нашим воїнам.

Він повідомив, що ввечері підписав нові укази про нагородження наших воїнів. "230 військовосліжбовців наших Збройних сил відзначені державними нагородами. З них 43- посмертно. Також державними нагородами відзначені 24 співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Усі наші воїни, наша армія, наша розвідка, прикордонники, нацгвардія, СБУ – усі хто залучений до захисту нашої держави і людей роблять усе можливе, щоб бити російських террорситів і виштовхувати їх з української землі", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, у Зеленського назвали чотири кроки для звільнення ЗАЕС.

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