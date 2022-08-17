Окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців наприкінці 175-го дня повномасштабного вторгнення.
"У Запорізькій області, у деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно – безнедійно для них. Українські воїни будуть крок за кроком знищувати потенціал окупантів і настане день, коли ворог згине на Запоріжжі і півдні, і на сході країни. І в Криму окупанти згинть як роса на сонці", - сказав Зеленський.
За його словами, зараз найважчі бойові дії відбуваються на Авдіївському, Бахмутському напрмяках, на Харківщині та ще деяких. Президент традиційно висловив подяку кожному і кожній, хто витримує цей тиск, хто боронить позиції, хто допомагає нашим воїнам.
Він повідомив, що ввечері підписав нові укази про нагородження наших воїнів. "230 військовосліжбовців наших Збройних сил відзначені державними нагородами. З них 43- посмертно. Також державними нагородами відзначені 24 співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Усі наші воїни, наша армія, наша розвідка, прикордонники, нацгвардія, СБУ – усі хто залучений до захисту нашої держави і людей роблять усе можливе, щоб бити російських террорситів і виштовхувати їх з української землі", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, у Зеленського назвали чотири кроки для звільнення ЗАЕС.