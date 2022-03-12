Зеленський зазначив, що у більшості армій світу немає стільки всього, скільки російські війська втратили за час вторгнення в Україну.

Росія несе втрати в Україні з небувалою швидкістю: за 16 днів війни 31 батальйонно-тактична група її армії втратила боєздатність, знищено понад 360 танків, 1205 броньованих машин, близько 60 літаків і 80 вертольотів.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Наші Збройні сили роблять все, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів", - розповів президент.

За його словами, з початку вторгнення 31 батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність, а втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають - понад 360 танків, 1205 броньованих машин і це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та вранці. Вже близько 60 літаків, більше 80-ти вертольотів, сотні одиниць іншої техніки, в тому числі, найсучасніших зразків, якими Росія пишається.

"У більшості армій світу немає стільки всього, скільки російські війська втратили за час вторгнення", - зазначив президент.

"Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами ж намагаються вийти з території України додому, в Росію", - сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що окупанти намагаються взяти Україну кількістю, але цього не вийде.

Президент підкреслив, що хоча українська армія має надзвичайні успіхи, не можна зменшувати "енергію опору", потрібно працювати на оборону разом. За його словами, "це вітчизняна війна, це народна війна, це війна за нашу незалежність" - і не просто держави, а всього українського.

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