За словами президента, зараз триває відеозустріч делегацій, всі чекають новин.

Українцям потрібен мир з гарантіями безпеки для нашої держави і людей.

Про це сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Збройні сили України "тримаються мужньо і креативно. Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів. Де ще шукати допомогу. Допомогу собі, допомогу окупанту. Це жалюгідно".

Зеленський наголосив, що ми не маємо права розслабитись, бо Росія готувалася до війни десятки років, накопичуючи значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів і заради знищення України, Європи.

"Тому потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти. Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах", - наголосив Зеленський.

Він додав, що сьогодні вже почалася відеозустріч делегацій. "Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері обов’язково доповімо", - сказав Зеленський.

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