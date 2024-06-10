Російські загарбники втратили понад 110 солдатів.

На півдні підрозділи ЗСУ минулої доби на Придніпровському та Оріхівському напрямках знищили понад три десятки одиниць озброєння росіян, серед яких потужний ракетно-гарматний комплекс та дві установки "Град".

За даними прес-служби Сил оборони півдня України, ворог втратив 35 одиниць озброєння та військової техніки. З них - потужний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 14 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню "Град", система протиповітряної оборони, 11 одиниць автобронетехніки, камера відеоспостереження, три БПЛА та два човни.

"Знищено 5 спостережних пунктів противника", - йдеться у повідомленні.

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Також протягом доби отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 110 осіб.

Окрім того, повідомляється, що на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 штурмів, на лівобережжі Дніпра (окупована Херсонщина), у районі населеного пункту Кринки було 4 штурми. За даними Сил оборони, всі атаки противника залишилися марними - бійці ЗСУ продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.

Довідка УНІАН. Особливість комплексу Панцир-С1 полягає в суміщенні багатоканальної системи захоплення та супроводу цілей із ракетно-артилерійським озброєнням, що створює безперервну зону перехоплення цілі по висоті (мінімальна) від 0 м і по дальності (мінімальна) від 200 м. Досяжність по висоті 15 км, по дальності 20 км, навіть без зовнішньої підтримки.

До шести машин "Панцир-С1" можуть спільно працювати через цифрову мережу зв'язку в різних режимах.

Втрати РФ на фронті - останні новини

8 червня на Оріхівському та Придніпровському напрямках російські окупанти значно збільшили кількість атак на позиції ЗСУ, але у результаті втратили багато 64 одиниці озброєння та техніки. Зокрема, це 18 танків, 16 артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 17 одиниць автобронетехніки, мотоцикл, дві станції радіоелектронної боротьби. Також пущено на брухт камеру відеоспостереження ворога, два БПЛА, чотири човни та одну одиницю спецтехники.

За 8 червня отримано підтвердження про те, що кількість особового складу противника зменшено на 144 особи.

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