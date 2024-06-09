На деяких ділянках фронту супротивники втратили за добу понад 140 осіб.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках російські окупанти минулої доби значно збільшили кількість атак на позиції ЗСУ, але у результаті втратили багато озброєння та техніки, в том числі 18 танків та 16 артилерійських систем.

За даними прес-служби Сил оборони півдня України, протягом доби отримано підтвердження про те, що кількість особового складу противника зменшено на 144 особи. Також ворог втратив 64 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, це 18 танків, 16 артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 17 одиниць автобронетехніки, мотоцикл, дві станції радіоелектронної боротьби. Також пущено на брухт камеру відеоспостереження ворога, два БПЛА, чотири човни та одну одиницю спецтехники.

Також йдеться, що на Оріхівському напрямку окупанти здійснили на позиції ЗСУ десять штурмів, при цьому напередодні, 7 червня, у цій зоні було лише дві ворожі атаки. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині агресор вчора здійснив два штурми у районі населеного пункту Кринки, що вдвічі більше, аніж 7 червня. За даними Сил оборони, зазнавши втрат, вчора та сьогодні, окупанти відійшли на свої вихідні позиції.

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Як повідомляв УНІАН, 7 червня на Оріхівському та Придніпровському напрямках особливий склад російських окупантів поменшав на 108 осіб. Також ворог втратив 42 одиниці озброєння та військової техніки, з них: 8 артилерійських систем, гармата, міномет, 17 одиниць автобронетехніки, два Statlink тощо.

Серед знищеної військової техніки супротивника також біла командно-штабна машина "Чайка" та сучасна станція радіоелектронної боротьби "Гроза", яку розроблено у Білорусі. У 2023 році профільні ресурси повідомляли, що на території окупованого Криму помітили новітню білоруську станцію радіоелектронної боротьби "Гроза-6". Йшлося, що офіційно станція перебуває на озброєнні Білорусі, ОАЕ, Лівії та Азербайджану, РФ у цьому списку немає.

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