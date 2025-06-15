Федоренко розповів про нову розробку проти російських "шахедів" / колаж УНІАН,  фото Західне територіальне управління Нацгвардії, скріншот

Україна знайшла спосіб, як збивати модернізовані російські "шахеди", які літають занадто високо для мобільних груп протиповітряної оборони (ППО).

Про це "Телеграфу" розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем з позивним "Ахілес" Юрій Федоренко. "Росія запускає модернізовані "шахеди" і як наслідок противник зараз літає на іншому горизонті висот. Наші маневри і вогневі групи з меншою ефективністю можуть працювати для їхнього збиття, адже вони просто не дострілюють", - пояснив ситуацію військовий.

Але Україна вже створила зброю для збиття таких російських дронів. Тепер, за словами Федоренка, ЗСУ мають власний дрон, який може збивати ворожі "шахеди" на будь-якій висоті.

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"Тому зараз важливо масштабувати випуск цих дронів і додатково навчити особовий склад працювати на тих самих дронах-перехоплювачах для того, щоб збивати ворожі дрони", - додає Федоренко.

Війна в Україні: новини

Сьогодні видання CNN написало, що Росія перейшла до нової тактики атак на українські міста. Замість того, щоб цілитися потроху в різних місцях, росіяни завдають концентрованих ударів.

Раніше боєць української протиповітряної оборони Юрій Чумак розповідав, що останніми тижнями небо стало значно більш завантаженим. "Безпілотників стало набагато більше. Це об'єктивний факт. І чим їх більше, тим складніше з ними боротися", - сказав він.

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