Ефективність роботи ППО має підвищитись

Україна знайшла спосіб, як збивати модернізовані російські "шахеди", які літають занадто високо для мобільних груп протиповітряної оборони (ППО).

Про це "Телеграфу" розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем з позивним "Ахілес" Юрій Федоренко. "Росія запускає модернізовані "шахеди" і як наслідок противник зараз літає на іншому горизонті висот. Наші маневри і вогневі групи з меншою ефективністю можуть працювати для їхнього збиття, адже вони просто не дострілюють", - пояснив ситуацію військовий.

Але Україна вже створила зброю для збиття таких російських дронів. Тепер, за словами Федоренка, ЗСУ мають власний дрон, який може збивати ворожі "шахеди" на будь-якій висоті.

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"Тому зараз важливо масштабувати випуск цих дронів і додатково навчити особовий склад працювати на тих самих дронах-перехоплювачах для того, щоб збивати ворожі дрони", - додає Федоренко.

Війна в Україні: новини

Сьогодні видання CNN написало, що Росія перейшла до нової тактики атак на українські міста. Замість того, щоб цілитися потроху в різних місцях, росіяни завдають концентрованих ударів.

Раніше боєць української протиповітряної оборони Юрій Чумак розповідав, що останніми тижнями небо стало значно більш завантаженим. "Безпілотників стало набагато більше. Це об'єктивний факт. І чим їх більше, тим складніше з ними боротися", - сказав він.

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