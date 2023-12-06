Там зазначили, що окупанти запустили "шахеди" по території Україн з двох напрямків.

У ніч на 6 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed з двох напрямків – мис Чауда в окупованому Криму та Курська область Росії.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. Там зазначили, що усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА Shahed-136/131.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника", - повідомили про результати роботи в Повітряних силах.

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Там додали, що до бою залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук дякує усім воїнам за захист повітряного простору і вкотре відзначає бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України! Більшість знищених "шахедів" на їх рахунку!", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака дронів

Ввечері 5 грудня Україна знову опинилася під атакою російських ударних дронів. Спочатку Повітряні сили попередили о 20:36 про рух безпілотних літальних апаратів з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморська та Одеси. За 10 хвилин військові зафіксували такі ж БПЛА у Херсонській області, вони рухалися у напрямку Миколаївської області.

Тривога тривала кілька годин у низці областей. Про її відбій оголосили майже в три години ночі.

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