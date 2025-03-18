Сталося це в Курській області.

Сили оборони України уразили рідкісні північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан". Про це повідомляють у Силах безпілотних систем ЗСУ.

"На Курщині аеророзвідники 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з підрозділом реактивної артилерії завдали ураження трьом рідкісним північнокорейським САУ "Коксан". Артилерійські установки, які армія рф отримала як воєнну допомогу від Північної Кореї, були сховані серед дерев", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для додаткового маскування та захисту цих САУ від дронів, окупанти встановили на них "мангали". Проте це росіянам не допомогло.

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"Оператори полку виявили САУ та скорегували по них вогонь української реактивної артилерії, яка застосувала осколково-фугасні й касетні бойові частини", – зауважили в СБС ЗСУ.

Військові наголошують, що цей випадок – вже друге ураження північнокорейських САУ "Коксан" за час війни, яку РФ веде проти України. Перше знищення такої установки сталося в лютому 2025 року на Луганщині. Її уразили оператори 12-го полку "NEMESIS" Сил безпілотних систем

"САУ М1978 "Коксан" є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою армії Північної Кореї. Вона оснащена 170-мм гарматою з дальністю стрільби до 60 км. Ключовою вимогою під час її створення була можливість завдавати ударів по Сеулу з півночі демілітаризованої зони. Тепер ЗС РФ використовують її у війні проти України, намагаючись компенсувати втрати в артилерії", – додали в Силах безпілотних систем.

Ураження ворожої техніки: інші новини

На Покровському напрямку оператори батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили два російських Т-72. Так військові зірвали штурм ворога.

Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський радіолокаційний комплекс "Утьос". Він відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в радіусі 360 кілометрів. Установка діяла в онлайн-режимі.

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