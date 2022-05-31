Водночас окупанти активно наступають у Луганській та Донецькій областях. Українське військо обороняється.

Окупанти продовжують активні наступальні дії на Донбасі, але на деяких напрямках переходять в оборону. Українські воїни успішно контратакують.

Про це свідчить оновлена карта боїв в Україні, опублікована розвідкою Великої Британії.

Карта свідчить про те, що Сили оборони України перейшли в наступ на Харківщині та Херсонщині. В українців на цих напрямках є гарні результати.

Українські воїни повернули контроль над деякими раніше окупованими територіями та просунулися на кілька кілометрів вглиб областей у напрямку державного кордону.

Водночас окупанти активно наступають у Луганській та Донецькій областях. Українське військо обороняється.

Як повідомляв УНІАН, екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що хід бойових дій на сході Україні зміниться в найближчий тиждень-півтора після отримання ЗСУ нової порції західної військової допомоги.

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