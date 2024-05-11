Окупанти прагнуть повернути території, які втратили торік.

Окрім постійних "м’ясних" штурмів в Роботиному, росіяни не припиняють спроб ліквідувати на мапі результати минулорічного контрнаступу ЗСУ і на інших ділянках. Зокрема на "времівському виступі".

Бійці 20-ї Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького показали кадри відбиття чергового штурму росіян на південь від села Урожайне.

Моніторинговий проект DeepState зазначає, що ворог штурмує українські позиції в районі Урожайного-Старомайорського, застосовуючи як самогубчі "банзай-атаки", так і більш продумані атаки із застосуванням важкої техніки.

"За останній час були суттєві зміни в районі Старомайорського і ситуація ускладнюється. Цей район не є публічним, але там тривають динамічні бої і Сили Оборони намагаються всіма зусиллями стримувати ворога", – кажуть аналітики.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як писав УНІАН, від початку поточної доби Генштаб ЗСУ зафіксував 108 бойових зіткнень. Агресор атакує практично по всій лінії фронту від Харківщини до Херсонщини. Основні зусилля ворог зосередив на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках

Велика медійна увага зараз приділяється новому Харківському напрямку, де росіяни увійшли у сіру зону біля кордону. Як пояснюють у ЗСУ, Сили оборони діють там на підготовлених оборонних рубежах, здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупантів, які вклинились в нашу оборону.

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