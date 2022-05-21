Серед них вражено одну ціль невстановленого типу.

Збройні сили України за добу вразили 5 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Українські винищувачі патрулюють повітряний простір на підконтрольній Збройним Силам території, а ударна авіація Повітряних Сил в черговий раз завдала ударів по скупченню техніки, живій силі та інших об’єктах ворога. В результаті авіаударів знищено щонайменше 20 бойових броньованих машин", - сказано у повідомленні.

"Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила два безпілотних літальних апарати: "Орлан-10" та "Зала". Ще один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та одну крилату ракету знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Також уражено одну ціль невстановленого типу (імовірно ворожий вертоліт, інформація уточнюється)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, загалом за добу уражено 5 повітряних цілей: 3 БпЛА (ОТР); 1 крилата ракета; та 1 невстановлена ціль (імовірно вертоліт).

Як повідомляв УНІАН, на півдні України підрозділи Збройних сил протягом доби 19 травня знищили 40 окупантів, черговий ворожий склад боєприпасів та багато видів ворожої техніки.

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